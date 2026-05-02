Trump ha annunciato nuovi dazi al 25% su auto e camion importati dall’Unione Europea

Da metropolitanmagazine.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha comunicato che, a partire dalla settimana prossima, verrà applicato un aumento dei dazi al 25% su auto e camion provenienti dall’Unione Europea. La decisione segue le accuse rivolte a Bruxelles di non aver rispettato completamente un accordo commerciale firmato tra le due parti. La misura rappresenta un incremento rispetto alle tariffe precedenti e ha suscitato reazioni da parte delle aziende coinvolte nel settore automobilistico.

Trump ha annunciato che dalla prossima settimana  aumenterà al 25% i dazi   su  auto e camion  importati dall’ Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare “pienamente” l’ accordo commerciale  raggiunto con  Washington. La misura, ha scritto Trump su Truth, non colpirà i  veicoli prodotti negli stabilimenti statunitensi, un messaggio diretto ai  costruttori europei, invitati a spostare più  produzione negli Stati Uniti. L’ accordo  che i  produttori  non starebbero rispettando è il  quadro commerciale Usa-Ue  definito nell’estate del 2025, dopo l’intesa politica tra  Trump  e la presidente della  Commissione europea Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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