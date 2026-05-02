Il presidente ha comunicato che, a partire dalla settimana prossima, verrà applicato un aumento dei dazi al 25% su auto e camion provenienti dall’Unione Europea. La decisione segue le accuse rivolte a Bruxelles di non aver rispettato completamente un accordo commerciale firmato tra le due parti. La misura rappresenta un incremento rispetto alle tariffe precedenti e ha suscitato reazioni da parte delle aziende coinvolte nel settore automobilistico.

Trump ha annunciato che dalla prossima settimana aumenterà al 25% i dazi su auto e camion importati dall’ Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare “pienamente” l’ accordo commerciale raggiunto con Washington. La misura, ha scritto Trump su Truth, non colpirà i veicoli prodotti negli stabilimenti statunitensi, un messaggio diretto ai costruttori europei, invitati a spostare più produzione negli Stati Uniti. L’ accordo che i produttori non starebbero rispettando è il quadro commerciale Usa-Ue definito nell’estate del 2025, dopo l’intesa politica tra Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha annunciato nuovi dazi al 25% su auto e camion importati dall’Unione Europea

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