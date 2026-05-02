Trump | ‘dire che non stiamo vincendo in Iran è ‘tradimento’

Nella notte, dall Florida, un ex presidente ha dichiarato che affermare che gli Stati Uniti non stanno vincendo in Iran costituisce un tradimento. Ha aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero trovarsi in una posizione migliore senza un nuovo accordo con l’Iran, dato che i negoziati sono di nuovo in stallo. La sua dichiarazione si riferisce alla situazione attuale delle relazioni tra le due nazioni e ai colloqui in corso.

“Dire che gli Stati Uniti non stanno vincendo la guerra in Iran è tradimento”. Lo ha detto Donald Trump Trump ha affermato nella notte dalla Florida che gli Stati Uniti potrebbero “stare meglio” senza raggiungere un accordo con l’Iran, dato che i negoziati sembrano di nuovo in una fase di stallo. “Francamente, forse è meglio non raggiungere affatto un accordo. Volete sapere la verità? Perché non possiamo permettere che questa situazione continui”, ha detto. “Va avanti da troppo tempo”. In precedenza, prima di partire per la Florida, Trump aveva dichiarato alla Cnn di non essere soddisfatto dell’ultima proposta iraniana volta a porre fine al conflitto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

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