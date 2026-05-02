La Casa Bianca ha inviato una lettera al Congresso in cui afferma che le ostilità con l’Iran sono state dichiarate “cessate”. Nonostante questa comunicazione, le forze armate statunitensi sono ancora presenti nella regione. La dichiarazione arriva nel momento in cui si discute della situazione tra i due paesi e delle possibili implicazioni legali di questa comunicazione ufficiale.

La Casa Bianca ha assicurato al Congresso, in una lettera inviata venerdì, che le ostilità con l’Iran sono “cessate”, nonostante la continua presenza di forze armate statunitensi nella regione. Il messaggio del presidente Donald Trump aggira di fatto la scadenza legale del 1° maggio, termine ultimo per ottenere l’approvazione del Congresso per continuare la guerra contro l’Iran. Tale scadenza era già fissata e sarebbe trascorsa senza un intervento da parte dei legislatori repubblicani, che si stanno rimettendo alla decisione del presidente. In una lettera allo speaker della Camera Mike Johnson alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l’autorizzazione per continuare la guerra, Trump afferma: «le ostilità iniziate il 28 febbraio 2026 sono terminate.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump afferma che la guerra con l’Iran è “cessata” per raggirare il Congresso

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