Tribunali minori d’Abruzzo summit a Roma per salvare Lanciano e Vasto dalla chiusura

A Roma si è svolto un incontro tra rappresentanti dell’avvocatura, esponenti politici della Lega e il sottosegretario alla Giustizia, con l’obiettivo di discutere la possibile chiusura dei tribunali minori di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto in Abruzzo. La riunione ha affrontato la questione della tutela dei quattro tribunali, al centro di un dibattito istituzionale che coinvolge diverse forze politiche e professionisti del settore giudiziario.

La salvaguardia dei quattro tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto è stata al centro di un incontro istituzionale svoltosi a Roma tra rappresentanti dell’avvocatura, esponenti politici della Lega e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. La notizia è stata diffusa.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Tribunali Abruzzo: i giuristi a Roma per salvare i presidi locali?? Cosa sapere Avvocati di Avezzano incontrano il sottosegretario Ostellari a Roma per i tribunali abruzzesi. Iscrivono 5 mucche all’asilo: l’assurda mossa per salvare la classe dalla chiusuraA Moosch, un piccolo comune dell’Alto Reno in Alsazia, cinque mucche sono state ufficialmente iscritte alla scuola dell’infanzia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Summit a Roma sulla chiusura dei tribunali minori in Abruzzo; Giustizia, summit a Roma su chiusura dei tribunali minori in Abruzzo; Tribunali abruzzesi, confronto a Roma sul futuro delle sedi minori; Tribunali minori: Chiesta rapida approvazione della Riforma in Parlamento. Giustizia, summit a Roma su chiusura dei tribunali minori in AbruzzoLa salvaguardia dei quattro tribunali abruzzesi di Avezzano e Sulmona in provincia dell'Aquila, e di Lanciano e Vasto in quella di Chieti, le cui attività sono state prorogate, secondo la riforma, fin ... ansa.it La salvaguardia dei tribunali minoriRubriche TGR Abruzzo Abruzzo Crime Cult 2026 Fermata d'autobus Il cittadino digitale La macchina del tempo L'albero dei mestieri Macchemito Nastro magnetico Prospettive Parole d'Amore Questione di ... rainews.it Giustizia, summit a Roma su chiusura dei tribunali minori in Abruzzo. Dirigenti della Lega, c'è attenzione dal sottosegretario Ostellari per rapido ok a riforma #ANSA x.com La salvaguardia dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto è stata al centro di un incontro a Roma con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. Le attività dei quattro presidi giudiziari abruzzesi sono state prorogate, secondo la riforma, - facebook.com facebook