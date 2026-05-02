Trattore ribaltato a Bresimo | uomo in ospedale con l’elisoccorso

Un incidente si è verificato a Bresimo, dove un trattore si è ribaltato, portando un uomo in ospedale con l’ausilio di un elisoccorso. L’incidente è avvenuto a Baselga, ma al momento non sono ancora chiare le cause del ribaltamento. I carabinieri di Cles stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

? Cosa scoprirai Come si è verificato il ribaltamento del trattore a Baselga?. Quali indagini stanno conducendo i carabinieri di Cles sul sinistro?. Perché questo incidente riaccende i timori dopo la tragedia di Martino?. Quali fattori tecnici comuni potrebbero aver causato questi recenti schianti?.? In Breve Conducente di 52 anni trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.. Carabinieri di Cles e ispettori Uopsal effettuano rilievi tecnici a Baselga.. Incidente avvenuto sabato 2 maggio 2026 intorno alle ore 10.. Evento segue la scomparsa di Martino Debiasi il 30 aprile.. Un uomo di 52 anni è finito in ospedale a Trento dopo che il suo trattore si è ribaltato nella località Baselga, a Bresimo, intorno alle ore 10 di questo sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trattore ribaltato a Bresimo: uomo in ospedale con l’elisoccorso Notizie correlate Si ribalta col trattore nel giardino di casa, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso PegasoSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 aprile 2026 – Incidente nei pressi di San Casciano nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 80 anni. Travolto dal trattore, 75enne trasportato in ospedale in elisoccorsoIncidente questa mattina in località Cerqueto, a Marsciano, dove un uomo di 75 anni è rimasto ferito travolto dal trattore su cui stava lavorando. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bresimo, il trattore si ribalta, ferito un uomo di 52 anni; ? Dopo la tragedia di Debiasi si ribalta un altro trattore: paura in valle; Paura in campagna, 52enne si ribalta con il trattore: elitrasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara. Bresimo, il trattore si ribalta, ferito un uomo di 52 anniIl mezzo agricolo si è ribaltato e il conducente, un uomo di 52 anni dipendente di una ditta che si occupa di spurgo delle acque, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ... rainews.it Si ribalta trattore: muore a 30 anni comandante dei vigili del fuoco (NOME-FOTO)Padre di un bambino di nemmeno un anno e recentemente convolato a nozze, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal mezzo che improvvisamente si ... zoom24.it Resta intrappolato sotto il trattore che si è ribaltato, 77enne ferito nel Reggiano. Trasportato all'Ospedale di Baggiovara non è in pericolo di vita #ANSA x.com Si è ribaltato con il trattore che stava guidando nei campi di Massarosa e ha perso la vita. La vittima è Elio Checchi, ex partigiano di 102 anni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Articolo completo nei commenti - facebook.com facebook