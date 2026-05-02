Trattore ribaltato a Bresimo | uomo in ospedale con l’elisoccorso

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato a Bresimo, dove un trattore si è ribaltato, portando un uomo in ospedale con l’ausilio di un elisoccorso. L’incidente è avvenuto a Baselga, ma al momento non sono ancora chiare le cause del ribaltamento. I carabinieri di Cles stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

? Cosa scoprirai Come si è verificato il ribaltamento del trattore a Baselga?. Quali indagini stanno conducendo i carabinieri di Cles sul sinistro?. Perché questo incidente riaccende i timori dopo la tragedia di Martino?. Quali fattori tecnici comuni potrebbero aver causato questi recenti schianti?.? In Breve Conducente di 52 anni trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.. Carabinieri di Cles e ispettori Uopsal effettuano rilievi tecnici a Baselga.. Incidente avvenuto sabato 2 maggio 2026 intorno alle ore 10.. Evento segue la scomparsa di Martino Debiasi il 30 aprile.. Un uomo di 52 anni è finito in ospedale a Trento dopo che il suo trattore si è ribaltato nella località Baselga, a Bresimo, intorno alle ore 10 di questo sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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