Trasporto pubblico fermo il 1° maggio | C' è chi per un turno di lavoro da 50 euro ne ha spesi 30 per il taxi

Il trasporto pubblico sarà sospeso il 1° maggio, provocando disagi ai pendolari. Alcuni cittadini hanno speso più di metà del salario per spostarsi, optando per il taxi al posto dei mezzi pubblici. Pietro Vignali, esponente di Forza Italia, ha annunciato l’intenzione di presentare interrogazioni in Regione e in altri enti per chiedere chiarimenti sulla situazione. La decisione di fermare il servizio ha suscitato reazioni e preoccupazioni tra gli utenti.

“Un servizio pubblico che si ferma totalmente cessa di essere un servizio”. Con queste parole Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e di Vignali sindaco nel Consiglio comunale di Parma, annuncia il deposito di interrogazioni in Regione e in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Mobilità, 30 milioni in viaggio ogni giorno. L’auto resta regina, trasporto pubblico fermo al 17%Lo sa bene chi si sposta ogni giorno per motivi di lavoro o di studio: l'Italia si muove in massa, tutti i giorni. Trasporto pubblico non di linea, avviato bando Taxi e NCCTempo di lettura: 3 minutiL’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore, giusta delibera di giunta, si prepara ad avviare un nuovo bando pubblico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rieti, trasporto pubblico fermo il 1° maggio: attiva solo la linea per il Terminillo; Cgil, Cisl e Uil: Ecco la Fermo che vorremmo; Maggio sarà un mese pieno di scioperi, tre generali. Bus, treni, aerei, scuola: le date e gli orari; CNA FITA Modena e Lapam Confartigianato: dopo la proclamazione del fermo, positiva apertura verso le richieste della categoria. Amministrative Fermo: Malvatani da Salette e Montone insiste: Per le frazioni alveari di comunità e un miglior trasporto pubblicoFERMO - Pochi collegamenti con il centro storico e con le altre frazioni, specie Campiglione; strade insicure e in pessimo stato; pochi servizi: da ogni angolo della periferia di Fermo, ultimi mercole ... corrierenews.it Sanremo, Monica Rodà: Inaccettabile fermo del trasporto pubblico per il ponte del 1° maggioSanremo si prepara a registrare il tutto esaurito per il ponte del 1° maggio, sulla scia dei risultati positivi già ottenuti durante le festività pasquali e i recenti eventi cittadini. Un segnale ... rivieratime.news Trasporto pubblico: il mito della gara come sinonimo di efficienza Leggi qui: https://www.odisseaquotidiana.com/2026/05/trasporto-pubblico-il-mito-della-gara-come-sinonimo-di-efficienza.html - facebook.com facebook "Al centro il trasporto pubblico è di ELEVATA QUALITÀ" cit. (il #bus 80 dovrebbe passare max ogni 10 minuti) x.com