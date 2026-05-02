Da martedì, nella regione Toscana, il calore lieve che ha caratterizzato i giorni recenti verrà sostituito da piogge intense. Le previsioni indicano che le temperature nelle zone interne subiranno un calo, mentre le piogge inizieranno a interessare diverse aree a partire dalla giornata di martedì. Le condizioni meteorologiche cambieranno in modo evidente, portando un aumento delle precipitazioni e una diminuzione delle temperature.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le temperature nelle zone interne della Toscana?. Quando inizierà ufficialmente l'arrivo delle piogge intense?. Dove colpiranno con più forza i temporali previsti per martedì?. Quali zone costiere subiranno il peggioramento del mare e del vento?.? In Breve Sabato 2 maggio temperature interne tra 24 e 26 gradi con vento da settentrionale.. Domenica 3 maggio aumento velature costiere e rinforzo dello Scirocco sul litorale.. Lunedì 4 maggio piogge deboli e mare molto mosso nell'area sud dell'Elba.. Martedì 5 maggio forti venti costieri e temporali diffusi su tutta la Toscana.. Il meteo in Toscana cambierà drasticamente tra la fine di questo fine settimana e l’inizio della prossima settimana, con il passaggio da un clima mite a precipitazioni intense previste per martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, il caldo mite cede il passo a piogge intense da martedì

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