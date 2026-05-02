Torna il grande Triathlon sul Gargano il 10 maggio a Manfredonia

Il prossimo 10 maggio, le spiagge di Manfredonia ospiteranno nuovamente una gara di triathlon, attirando atleti provenienti da diverse regioni. La competizione comprende nuoto, ciclismo e corsa, e si svolgerà lungo le strade e le aree costiere del Gargano. L’evento è organizzato con il supporto delle autorità locali e coinvolge diverse società sportive della zona. La giornata prevede anche iniziative di promozione e sensibilizzazione per il pubblico presente.

Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l’attesissimo 2° Manfredonia Triathlon Sprint.L’evento, organizzato dalla Triathlon Manfredonia Asd, si preannuncia come uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti . IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Torna il grande Triathlon sul Gargano, il 10 maggio a Manfredonia Notizie correlate Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il “2° Manfredonia Triathlon Sprint”Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il 2° Manfredonia Triathlon Sprint; Arte, sport, laboratori e intrattenimento: torna la grande festa con A Sud del mondo; Calcio giovanile, torna il grande spettacolo degli Esordienti; Jesolo, domenica 3 maggio torna l’IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo. MANFREDONIA TRIATHLON Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il 2° Manfredonia Triathlon SprintLo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l’attesissimo 2° Manfredonia ... statoquotidiano.it Sport, sociale e record di iscritti: torna a Sabaudia il Triathlon OlimpicoSabaudia si conferma cuore pulsante della triplice disciplina. Domenica prossima, 26 aprile, la città delle dune ospiterà la 13ª edizione del Triathlon Olimpico, un appuntamento ormai storico che ques ... latinacorriere.it "Mimmo il grande torna a parlare di Rita de Crescenzo; con Rita non c’è nessun problema. Io ho bloccato lei e lei ha bloccato me. Rita al mio paese non deve mai più mettere piede. Già ho sporcato il mio paese una volta e non voglio sporcarlo più. Quindi se v - facebook.com facebook NARDELLA CI PROVA....MA TORNA A SUONARE IL VIOLINO. x.com