Durante il concerto di un artista romano a Napoli si sono verificati momenti di tensione sul palco. L’evento ha visto alcuni episodi che hanno interrotto temporaneamente lo spettacolo. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli episodi né sugli eventuali protagonisti coinvolti. La situazione ha richiesto l’intervento del personale presente per riportare la calma e riprendere l’esibizione. La serata prosegue senza ulteriori intoppi.

Momenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso a Napoli. L’artista romano, impegnato nella tappa al Palapartenope del suo tour, è stato protagonista di un gesto improvviso che ha sorpreso il pubblico: nel pieno dell’esibizione ha lanciato il microfono sul palco, salvo poi chiarire e scusarsi pochi istanti dopo. Un episodio diventato rapidamente virale sui social. Il fatto si è verificato nel corso della data del 30 aprile al Palapartenope. Durante l’esibizione, qualcosa è andato storto dal punto di vista tecnico: un problema agli auricolari ha compromesso il controllo del volume, mandando in difficoltà il cantante. La reazione è stata immediata e istintiva: visibilmente infastidito, Paradiso ha lanciato il microfono sul palco, lasciando il pubblico sorpreso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tommaso Paradiso, tensione sul palco a Napoli

Tommaso Paradiso fa salire una fan sul palco per cantare “Non avere paura”

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Uno scatto di rabbia durante il concerto. Tommaso Paradiso ha preso le staffe durante il concerto al Palapartenope di Napoli, a causa di un imprevisto tecnico che ha interrotto per alcuni istanti lo spettacolo. - facebook.com facebook

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