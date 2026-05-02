Toivonen e Cresto | 40 anni fa l' incidente mortale al Rally di Corsica che pose fine all' epopea del Gruppo B
Il 2 maggio 1986, durante il Rally di Corsica, un incidente mortale coinvolse un pilota finlandese e il suo navigatore italiano a bordo di una Lancia Delta S4. L’incidente si verificò nel contesto del Tour de Corse e provocò la morte dei due partecipanti, segnando la fine dell’avventura del Gruppo B, un’epoca di grande adrenalina e rischi nel mondo dei rally. Quell’evento rappresenta uno dei momenti più tragici della storia sportiva automobilistica.
Se il 1° maggio resterà per sempre nella storia delle competizioni automobilistiche in pista come il giorno più triste per la tragica scomparsa di Ayrton Senna, il 2 maggio ha lo stesso, infelice, ruolo per quella delle corse su strada. Erano, infatti, le 14.58 di quel venerdì quando la Lancia Delta S4 di Henri Toivonen e Sergio Cresto, impegnata nella prova speciale numero 18 del Tour de Corse, usciva di strada, andava a sbattere contro degli alberi tre metri sotto il piano stradale e prendeva fuoco per la rottura del serbatoio del carburante. Pilota e navigatore morivano nel rogo; il mondo dei rally perdeva un campione finlandese di 29...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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