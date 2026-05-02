Il 2 maggio 1986, durante il Rally di Corsica, un incidente mortale coinvolse un pilota finlandese e il suo navigatore italiano a bordo di una Lancia Delta S4. L’incidente si verificò nel contesto del Tour de Corse e provocò la morte dei due partecipanti, segnando la fine dell’avventura del Gruppo B, un’epoca di grande adrenalina e rischi nel mondo dei rally. Quell’evento rappresenta uno dei momenti più tragici della storia sportiva automobilistica.

Se il 1° maggio resterà per sempre nella storia delle competizioni automobilistiche in pista come il giorno più triste per la tragica scomparsa di Ayrton Senna, il 2 maggio ha lo stesso, infelice, ruolo per quella delle corse su strada. Erano, infatti, le 14.58 di quel venerdì quando la Lancia Delta S4 di Henri Toivonen e Sergio Cresto, impegnata nella prova speciale numero 18 del Tour de Corse, usciva di strada, andava a sbattere contro degli alberi tre metri sotto il piano stradale e prendeva fuoco per la rottura del serbatoio del carburante. Pilota e navigatore morivano nel rogo; il mondo dei rally perdeva un campione finlandese di 29...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toivonen e Cresto: 40 anni fa l'incidente mortale al Rally di Corsica che pose fine all'epopea del Gruppo B

Notizie correlate

Peugeot 205 T16, l’ultima regina. 40 anni fa l’addio ai "mostri" del Gruppo BEsattamente quarant’anni fa si chiudeva il sipario su un’epoca irripetibile del motorsport.

Polmonite, muore a 40 anni. Tragica fine di Andrea Canessa, tetraplegico dopo l’incidenteGrosseto, 26 febbraio 2026 – Profondo il cordoglio a Grosseto per la morte di Andrea Canessa, 40 anni, morto dopo aver lottato contro una polmonite...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Toivonen e Cresto: 40 anni fa l'incidente mortale al Rally di Corsica che pose fine all'epopea del Gruppo B.

Corsica nera: Carlo Cavicchi ci racconta Henri Toivonen, Sergio Cresto e Attilio BettegaAttilio, Sergio e Henri. Tre uomini, tre piloti entrati nella leggenda dei rally e accomunati da un tragico destino. Il 2 maggio di 35 anni fa, in Corsica, se ne andò a bordo della sua Lancia 037 ... p300.it

Trentacinque anni fa la tragedia di Attilio Bettega in CorsicaCome l’1 maggio è associato nel mondo della F.1 al tragico incidente di Ayrton Senna a Imola, così il 2 maggio nel mondo dei rally è ricordato come quello del rogo fatale a Henry Toivonen e al suo ... gazzetta.it