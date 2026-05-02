A Terni, i sommozzatori stanno eseguendo un’ispezione nei canali sotterranei, concentrandosi sulle gallerie situate nelle vicinanze delle reti di distribuzione elettrica. Le operazioni si svolgono in un’area specifica, senza coinvolgere altre zone della città. La seconda fase delle ricerche sarà influenzata dalla manovra messa in atto da Enel, che potrebbe modificare temporaneamente le condizioni di accesso alle aree interessate.

? Cosa scoprirai Dove si trovano esattamente le gallerie dove operano i sommozzatori?. Come influenzerà la manovra Enel le ricerche nel secondo passaggio?. Chi sono i tre referenti da contattare per segnalare avvistamenti?. Perché la gestione dei flussi idrici è cruciale per i soccorsi?.? In Breve Sommozzatori ispezionano gallerie a monte del lago di Narni sfruttando basso livello idrico.. Enel riduce flusso idrico per permettere ispezioni nella seconda galleria sotterranea.. Ricerca lungo canale di Recentino proseguirà dopo le ore 13 con maggiore afflusso idrico.. Segnalazioni per l'uomo di 66 anni ai numeri di Matteo, Chiara e Daniele.. Le ricerche per ritrovare Tonino, un uomo di 66 anni scomparso nella zona di Santa Filomena a Terni, proseguono con l’impiego dei sommozzatori lungo il canale di Recentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, ricerche per Tonino: i sommozzatori ispezionano i canali

Notizie correlate

Terni, l’appello dei familiari per ritrovare Tonino: ancora nessuna novità dalle ricercheAncora nessuna novità dalle ricerche dell’uomo scomparso da mercoledì 29 aprile a Terni in zona strada Santa Filomena.

Terni, ricerche in corso per uomo scomparso: in campo forze dell'ordine, elicottero dei vigili del fuoco e sommozzatoriRicerche in corso dal tardo pomeriggio di oggi mercoledì 29 marzo a Terni nella zona tra Santa Filomena e Sabbione, dove risulterebbe disperso un...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Terni, l’appello per Tonino. Si ispezionano le gallerie a monte del lago di Narni; Terni, l’appello dei familiari per ritrovare Tonino: ancora nessuna novità dalle ricerche; Terni, proseguono le ricerche dell’uomo scomparso. L’appello della famiglia.

Terni: una gardenia per la ricerca sulla sclerosi multiplaTERNI - Anche nelle piazze di Terni, in occasione della festa della donna, torna l’appuntamento con La Gardenia dell’Aism per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Una malattia ... ilmessaggero.it

AM Terni Television. . Cantamaggio 2026, a piazza Europa a Terni, Statale 526, la tribute band degli 883 esegue ‘Io ci sarò’. Tanta gente, nonostante la temperatura non ottimale in attesa del verdetto del carro vincitore della 130ª edizione. #Cantamaggio2026 - facebook.com facebook

Un complesso intervento al cuore all'ospedale di Terni. Utilizzata la nuova tecnologia Carto x.com