Terni nuovi piani per gli impianti | al via le concessioni sportive

A Terni sono stati annunciati nuovi piani riguardanti gli impianti sportivi, con l'avvio delle procedure per le concessioni. Per le strutture di Badinelli e Boccaporco, sono stati stabiliti canoni annuali che dovranno essere versati dai gestori. La decisione del Comune ha determinato chi avrà la responsabilità concreta di amministrare e curare le strutture sportive in futuro.

? Cosa scoprirai Quali sono i canoni annuali fissati per Badinelli e Boccaporco?. Chi gestirà concretamente le strutture dopo la decisione del Comune?. Quali altri impianti sportivi entreranno nel nuovo piano triennale?. Come cambierà la gestione del padel e del calcio al Laureti?.? In Breve Lunedì la III commissione esaminerà i dettagli prima del Consiglio Comunale.. L'assessore Tagliavento e il funzionario Ottaviani gestiscono l'iter per il triennio 20262028.. Ovidio Laureti vale 501.200 euro, Badinelli 203.940 euro e Boccaporco 378.000 euro.. Prossime concessioni riguarderanno il canottaggio Paolo d’Aloja e il palazzetto di piazzale Senio..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, nuovi piani per gli impianti: al via le concessioni sportive Notizie correlate Verifiche post sisma nelle strutture sportive, regolarmente aperti gli impianti del Cus CataniaRegolarmente operativi gli impianti sportivi del Cus Catania nonostante la scossa di terremoto di questa mattina. Sport, i Comuni puntano al tasso zero: nuovi fondi per gli impiantiPresso la Camera dei Deputati è stata presentata l’iniziativa denominata Sport Missione Comune 2026, un progetto che vede la collaborazione tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terni, la rivoluzione del Piano Scuole. Come funziona la nuova strategia del Comune per le manutenzioni; Terni, presentato il nuovo piano di investimenti sulle infrastrutture scolastiche: Superare l'approccio emergenziale verso una manutenzione programmata; Per i lavori all'anfiteatro variazione da 400 mila euro; Cgil, Cisl e Uil di Terni tornano insieme per non cambiare gli assetti della sanità: lo stop dei sindacati alla Regione. Terni, autobus a idrogeno in servizio dal 27 aprile: giù le emissioni di Pm10Il Comune di Terni ha presentato venerdì due autobus a idrogeno che entreranno in servizio sulla rete di trasporto pubblico locale a partire dalla prossima settimana. L’acquisto, effettuato tramite Co ... umbria24.it Terni: in servizio 2 bus a zero emissioni a idrogeno finanziati dal Piano Strategico Nazionale per Mobilità Sostenibile(FERPRESS) – Terni, 27 aprile – Il Comune di Terni ha presentato nei giorni scorsi i due autobus ad idrogeno che entreranno in servizio sulla rete di trasporto pubblico locale. L’acquisto, effettuato ... ferpress.it AM Terni Television. . Cantamaggio 2026, a piazza Europa a Terni, Statale 526, la tribute band degli 883 esegue ‘Io ci sarò’. Tanta gente, nonostante la temperatura non ottimale in attesa del verdetto del carro vincitore della 130ª edizione. #Cantamaggio2026 - facebook.com facebook Un complesso intervento al cuore all'ospedale di Terni. Utilizzata la nuova tecnologia Carto x.com