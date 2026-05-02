Ternana rossoverdi al debutto Play Off | incubo fallimento e strada in salita Le possibili combinazioni

La Ternana si prepara ad affrontare i Play Off dopo aver concluso la stagione al nono posto in classifica. La squadra, chiamata a disputare la fase finale, si trova in una posizione che complica il cammino verso la promozione. Le varie combinazioni di risultati tra le squadre coinvolte potrebbero influenzare l’andamento della post-season, creando un percorso complesso per le rossoverdi. La sfida inizia con un debutto che si preannuncia difficile.

Un nono posto conquistato sul campo per la Ternana, che equivale ad una partenza in salita nella griglia Play Off. I rossoverdi partiranno dalla retroguardia e dovranno obbligatoriamente battere la Pianese (domenica 3 maggio ore 20) per accedere al secondo turno fase a gironi. Le gare, anche in.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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