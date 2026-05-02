Tentato assalto con esplosivo a un ufficio postale nel Catanese

Nella notte, nel territorio etneo, si è verificato un tentativo di furto con esplosivo presso un ufficio postale. L’episodio si è verificato in una località del Catanese, dove ignoti hanno tentato di mettere a segno l’azione criminosa. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati riportati feriti o danni strutturali significativi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo nella notte a Ficarazzi. Un nuovo episodio di criminalità ha colpito il territorio etneo: questa volta si tratta di un furto con esplosivo tentato ai danni di un ufficio postale. L’azione è avvenuta intorno alle 4 del mattino presso la sede di Ficarazzi, frazione di Aci Castello, in via Tripoli 148. La tecnica della “marmotta”. I malviventi hanno utilizzato la ormai nota tecnica della “marmotta”, che consiste nell’inserire un ordigno artigianale ad alto potenziale all’interno della fessura dell’Atm per provocarne l’esplosione. Questo metodo, sempre più diffuso, mira a distruggere il dispositivo per accedere al denaro contenuto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tentato assalto con esplosivo a un ufficio postale nel Catanese Notizie correlate Tentato furto con esplosivo all'ufficio postale di Ficarrazzi: danni allo stabile, ma il colpo è fallitoAncora un furto con esplosivo, questa volta solo "tentato", ai danni di un ufficio postale del territorio etneo. Rapina con esplosivo per rubare Atm di un ufficio postale a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Tentativo di furto con esplosivo nella notte Un assalto con esplosivo è stato compiuto la scorsa notte ai danni di un ATM... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Melilli, il boato nel cuore della notte: assalto con esplosivo al bancomat BAPS, banca devastata e centro storico sotto shock; Tentano nuovo assalto a un Atm con la marmotta, poi abbandonano l’auto rubata in fiamme; Assalto con l’esplosivo al bancomat di Melilli, caccia ad una banda; Assalto esplosivo al bancomat della piazza: i malviventi fuggono a mani vuote - BresciaToday. Assalto al bancomat con l’esplosivo: sportello sventrato e soldi portati viaAzione rapida e studiata da parte di una banda entrata in azione intorno alle 4. Violenta deflagrazione in piazza Beneventano, bottino ancora da quantificare ... lasicilia.it Ennesimo assalto con esplosivo a un bancomat nel Foggiano, colpita la BpmLa scorsa notte a San Severo (Foggia) è stato fatto esplodere lo sportello automatico della banca Banca popolare di Milano, in via Minuziano, pieno centro cittadino. (ANSA) ... ansa.it Tentato assalto a banca a Nocera Inferiore: banda in fuga dopo l’attivazione di allarme e sistema nebbiogeno. Indagini in corso dei carabinieri. Paolo Panaro #cronaca #nocerainferiore #sicurezza #furto #carabinieri #SudTv #localevent - facebook.com facebook Tentato assalto a ufficio postale nel Foggiano, vetri case in frantumi. A Celenza Valfortore, due esplosioni nella notte, banditi via a mani vuote #ANSA x.com