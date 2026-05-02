Tennis derby decisivo a Breda di Piave per il pass nazionale
A Breda di Piave si svolge un match di tennis tra due squadre, decisivo per l’accesso al livello nazionale. Si tratta di un derby che potrebbe cambiare le sorti della corsa al passaggio di categoria. La partita si gioca in un momento in cui le due squadre cercano di superare le difficoltà accumulate nella scorsa stagione. L’esito del confronto sarà determinante per il prosieguo del torneo.
? Cosa scoprirai Chi riuscirà a superare il trauma della scorsa stagione a Breda?. Come influirà il derby sulla corsa del Park Tennis verso il nazionale?. Quali cambiamenti porterà la nuova società del club vicentino di Istrana?. Dove si potranno disputare i tornei con premi in denaro questo mese?.? In Breve Tc Istrana affronta Ct Vicenza mentre l'Eurosporting A sfida San Giovanni Lupatoto.. Park di Villorba organizza Open femminile con 2.000 euro dal 8 al 20 maggio.. Resana ospita rodeo su erba naturale dall'8 al 10 maggio presso San Marco Academy.. Mogliano e Dlf Plus Center organizzano tornei di terza e quarta categoria il 9-10 maggio.. Domenica 3 maggio alle ore 10.🔗 Leggi su Ameve.eu
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