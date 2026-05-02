A Tarquinia, si è verificata la scomparsa di Nanni Serafini, figura nota nel settore agricolo e nel servizio pubblico. La sua attività ha coinvolto la transizione tra agricoltura e turismo nel territorio. Inoltre, il settore agricolo locale ha avuto un ruolo nella gestione delle risorse idriche dell’area. La vicenda solleva interrogativi sulla presenza e l’impatto di figure pubbliche nelle attività che hanno interessato questa regione.

? Cosa scoprirai Chi ha guidato il passaggio tra agricoltura e turismo a Tarquinia?. Come ha influenzato la gestione delle acque il settore agricolo locale?. Quale eredità politica e sociale ha lasciato nelle istituzioni cittadine?. Chi continuerà oggi l'impegno imprenditoriale e politico della famiglia?.? In Breve Militanza politica nel Partito repubblicano e vicesindaco tra il 2007 e il 2010.. Fondazione agriturismo Podere Giulio con la moglie Gabriella Rosati.. Gestione azienda agricola e strutture Podere del Gesso e Podere Giovanni Olivo.. Continuità familiare con Alessandro Serafini in Coldiretti e Luigi Serafini in consiglio.. Tarquinia piange Giovanni Olivo Serafini, scomparso il primo maggio all’età di 81 anni dopo una lunga vita dedicata al servizio della comunità e allo sviluppo del territorio agricolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tarquinia, scompare Nanni Serafini: tra servizio pubblico e agricoltura

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