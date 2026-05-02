A Taranto, la piazza al Parco Mura Greche si è riempita di cittadini per discutere di salute e prospettive future dei giovani. Sono stati affrontati temi legati alla presenza dell’acciaieria e al suo ruolo nella vita della città. Si è parlato anche dei processi giudiziari avviati nel 2012, ancora in corso di definizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone interessate alle questioni ambientali e sociali locali.

?? Cosa scoprirai Come può l'acciaieria smettere di essere il motore della città? Perché i processi giudiziari del 2012 sono ancora in stallo? Chi sono i medici che difendono la salute dei piccoli pazienti? Quali sono i dati reali sui tumori rispetto alla media regionale??? In Breve Michele Riondino critica l'acciaieria come peso economico per il futuro dei giovani. Margherita Piemontese e Valentina Petrini discutono di riconversione e memoria storica. Il sequestro impianti ex Ilva del .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, la piazza al Parco Mura Greche: salute e futuro dei giovani

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