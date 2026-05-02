A Taranto si è tenuto il Concertone dell’Uno Maggio, collegato alla Global Sumud Flotilla. Durante l’evento, si è parlato di come gli attivisti siano riusciti a evitare l'intercettazione della marina israeliana. La protesta ha coinvolto diverse persone e si è svolta in modo pacifico. La relazione tra il concerto e le attività della Flotilla ha attirato l’attenzione di media e partecipanti.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti gli attivisti a evitare l'intercettazione della marina israeliana?. Chi sono i 173 attivisti attualmente detenuti dalle autorità greche?. Perché la testimonianza della vedova di un operaio Ilva ha colpito il pubblico?. Cosa lega la lotta per la sicurezza sul lavoro alla flotta internazionale?.? In Breve Programma musicale con Subsonica, Brunori Sas, Gemitaiz, Giorgio Poi e Margherita Vicario.. Interventi politici di Francesca Albanese, Tomaso Montanari e Omar Barghouti.. Testimonianza di Maria Teresa Daprile sulla sicurezza lavorativa nell'ex area Ilva.. 173 attivisti della flotta internazionale detenuti dalle autorità greche dopo l'intercettazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto: il Concertone dell’Uno Maggio si lega alla Global Sumud Flotilla

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