Il ministro degli Esteri ha chiesto che Israele assicuri la libertà religiosa ai cristiani, sottolineando un aumento delle tensioni e delle difficoltà che questa comunità affronta nel paese. La richiesta arriva in un momento in cui si registrano segnalazioni di limitazioni e atti di ostilità nei confronti dei cristiani, suscitando preoccupazioni sulla tutela dei diritti religiosi nella regione.

“È ormai evidente un quadro di crescente ostilità nei confronti della comunità cristiana in Israele, a Gaza, in Cisgiordania e nel Sud del Libano. Una violenza che questa volta non ha risparmiato una suora francese aggredita di fronte al Cenacolo sul monte Sion di Gerusalemme. Attacchi che vedono coinvolti anche i simboli e i luoghi di culto cristiani. Continuiamo a chiedere al Governo israeliano di garantire la libertà religiosa e la presenza dei cristiani che sono da sempre fautori di pace in Medioriente.” È ormai evidente un quadro di crescente ostilità nei confronti della comunità cristiana in Israele, a Gaza, in Cisgiordania e nel Sud del Libano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tajani: “Israele garantisca libertà religiosa ai cristiani”

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