Taggia al via Meditaggiasca | festa tra olio e Moscatello

A Taggia è iniziata la manifestazione Meditaggiasca, dedicata all’olio e al vino Moscatello. La festa coinvolge produttori locali e visitatori, con degustazioni e attività legate alle tradizioni enogastronomiche della zona. Durante l’evento si sono presentate iniziative per valorizzare l’olio IGP e promuovere il turismo legato alla cultura del cibo. Alcuni borghi hanno organizzato laboratori e percorsi per attirare appassionati e visitatori.

?? Cosa scoprirai Come può l'olio IGP trasformare l'economia della Valle Argentina? Quali strategie usano i borghi per attirare il turismo enogastronomico? Perché la rigenerazione urbana è fondamentale per i produttori locali? Quanto incide la scelta del cibo sul budget dei viaggiatori??? In Breve L'assessore Luca Lombardi e Marco Scajola inaugurano l'evento nel centro storico di Taggia. Il turismo enogastronomico nazionale vale oltre quaranta miliardi di euro secondo i dati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taggia, al via Meditaggiasca: festa tra olio e Moscatello Notizie correlate La Festa dei lavoratori. Primo maggio al chiostro tra musica, fave e olioLa Festa del Primo Maggio della Cgil torna al Chiostro di San Francesco e il sindacato lo annuncia come "un pomeriggio di festa ma anche di lotta". Leggi anche: Festa dell’olio: esperienze da assaporare in riva al lago Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meditaggiasca al via. Due giorni tra olio e prodotti del territorio; Taggia celebra l'oliva taggiasca nel centro storico con la 13esima edizione di Meditaggiasca; Inaugurata Meditaggiasca, 3 giorni dedicati all'oliva e eccellenze del territorio; Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, tutto pronto per la 13esima edizione: il programma del 1° e 2 maggio. Taggia celebra l’oliva taggiasca nel centro storico con la 13esima edizione di MeditaggiascaOggi e domani, 2 maggio, il centro storico di Taggia ospita Meditaggiasca, la tradizionale manifestazione dedicata all’oliva taggiasca e alle eccellenze della valle Argentina e della valle Armea. An ... rivieratime.news Meditaggiasca, inaugurata la tredicesima edizioneManifestazione, dedicata all’oliva taggiasca, al Moscatello di Taggia e alle eccellenze del territorio ligure. Presenti anche gli assessori Lombardi e Scajola ... riviera24.it A domani per la 2ª giornata di MEDITAGGIASCA Taggia x.com Riviera Time. Michael Jackson · Don't Stop 'Til You Get Enough. A #Taggia torna #Meditaggiasca! Per due giorni il centro storico si anima tra street food, degustazioni di prodotti locali, cooking show e musica. Protagonista L’oliva #taggiasca e le eccellenze - facebook.com facebook