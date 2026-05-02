Stezzano 15 chili di cocaina 17 di eroina e 300mila euro in contanti | due arresti

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato due uomini, un cittadino marocchino di 27 anni e un cittadino albanese di 50, con l’accusa di aver detenuto in concorso ingenti quantità di droga e denaro contante. Sono stati sequestrati circa 15 chili di cocaina, 17 di eroina e 300 mila euro in contanti. L’operazione ha portato all’arresto dei due uomini, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni e un cittadino albanese di 50 per la detenzione, in concorso tra loro, di un ingente quantitativo di cocaina ed eroina. L’incessante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha condotto gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano ad individuare un box a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza stupefacente da parte di un uomo marocchino, il quale era solito utilizzare un Suv compatto per gli spostamenti. Nel corso di uno dei numerosi servizi di osservazione, i poliziotti...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate 10mila euro in contanti e oltre due chili di cocaina: arrestati due fratelliUn'operazione della guardia di finanza di Firenze e Pisa ha portato nelle scorse ore al sequestro di una pistola revolver con matricola abrasa,... Cocaina, hashish e migliaia di euro in contanti: due arresti, coinvolti diversi minorenniOltre 1,3 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati e due persone arrestate in due distinte operazioni messe a segno dalla polizia municipale...