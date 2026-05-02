Stella al Merito del Lavoro | sei brindisini premiati a Bari dal vicesindaco Di Bello

Sei cittadini di Brindisi sono stati premiati a Bari con la Stella al Merito del Lavoro, riconoscimento conferito dal presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In totale, i premiati pugliesi sono 54, tra cui i sei brindisini. L’evento si è svolto alla presenza del vicesindaco, che ha consegnato i riconoscimenti in occasione della festa dedicata ai lavoratori.

BRINDISI - Una stella a sigillo di un impegno di anni, nel giorno della loro festa. Ci sono anche 6 brindisini fra i 54 cittadini pugliesi, ai quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha conferito la Stella al Merito.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Stella al Merito del Lavoro. Sono dieci in provincia: ecco i nomi dei premiatiOggi, festa del 1 Maggio, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante consegnerà la Stella al Merito del Lavoro a ventisette lavoratori marchigiani che... Palazzo Vecchio, 1° maggio: 68 “Maestri del Lavoro” premiati con la Stella al MeritoLa Festa dei Lavoratori si aprirà a Firenze con una cerimonia dedicata all’eccellenza professionale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stella al Merito del Lavoro; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro; Stelle al merito del lavoro 2026: ecco chi sono i 50 nuovi maestri di Milano; Stelle al merito del lavoro in Emilia-Romagna: ecco chi sono. Modica. Stella al merito del lavoro ad Aurelio BoncoraglioModica, 02 maggio 2026 - Un modicano è tra i 63 siciliani insigniti a Palermo dell'onorificenza Stella al merito del lavoro conferita con decreto del ... radiortm.it Consegnate in Umbria le Stelle al merito del lavoroQuesta mattina, nella cornice istituzionale del Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro a 16 dei 18 lavoratori umbri distinti ... umbria24.it +++STELLA AL MERITO DEL LAVORO, 6 BRINDISINI PREMIATI A BARI DAL VICESINDACO DI BELLO+++ Una stella a sigillo di un impegno di anni, nel giorno della loro festa. Ci sono anche 6 brindisini fra i 54 cittadini pugliesi, ai quali il presidente della Re - facebook.com facebook Oggi a Genova alla cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro conferite dal Presidente della Repubblica a 26 nuovi “Maestri del Lavoro” liguri. A tutte e tutti buon Primo Maggio! x.com