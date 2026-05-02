Stella al merito del lavoro | chi è Miriam Lazzari una delle 4 donne ai vertici della Cassa di Ravenna

Il 2 maggio 2026 è stata consegnata la Stella al merito del lavoro, un riconoscimento assegnato dal presidente della Repubblica. Tra i premiati figura Miriam Lazzari, che ricopre il ruolo di vice direttore generale di un importante gruppo bancario. Con questa onorificenza, Lazzari si aggiunge alle quattro donne che attualmente occupano posizioni di vertice nella Cassa di Ravenna, una delle istituzioni finanziarie più rilevanti della regione.

Bologna, 2 maggio 2026 – Tra i numerosi premiati la ‘Stella al merito del Lavoro’ – titolo conferito dal presidente della repubblica, Sergio Mattarella – c’è anche Miriam Lazzari, vice Direttrice generale del gruppo bancario La Cassa di Ravenna. Lazzari ha ricevuto ieri dal Prefetto di Bologna, Enrico Ricci, l’onorificenza al Salone del Podestà del Palazzo Re Enzo a Bologna. La Stella al merito del lavoro è stata consegnata “per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e di carriera nel lavoro”. È stata uno dei 21 bolognesi a essere premiati. Ma sono state 88 in tutto le Stelle dell’Emilia-Romagna. Chi è Miriam Lazzari...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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