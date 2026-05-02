Starmer frena i cortei propal dopo l' attentato antisemita | Intifada? Vietiamo

Dopo l’attacco antisemita avvenuto mercoledì 29 aprile a Londra, durante il quale due cittadini ebrei sono rimasti feriti, il leader del partito laburista ha annunciato il divieto di cortei di protesta che prevedano slogan o simboli propagandistici dell’intifada. La decisione è stata comunicata in risposta agli eventi e alle manifestazioni previste nei giorni successivi, con l’obiettivo di evitare ulteriori tensioni e violenze.

Dopo l'attacco antisemita avvenuto mercoledì 29 aprile a Londra, dove due cittadini ebrei sono stati presi a coltellate da un uomo poi inquadrato come membro di un'organizzazione che fa capo all'Iran, il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato alla Bbc la possibilità di vietare alcune marce pro-Palestina qualora portatrici di slogan che incitano alla Intifada. L'inquilino di Downing Street, fischiato una volta sopraggiunto nel quartiere Golders Green dove è avvenuto il fatto, ha detto di essere entrati "in una fase completamente nuova". La comunità ebraica gli rimprovera di non aver garantito abbastanza la sicurezza, sottolineando l'impunità delle violenze e minacce spesso scandite nelle manifestazioni pro-pal.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Starmer frena i cortei propal dopo l'attentato antisemita: "Intifada? Vietiamo" Notizie correlate Attacco antisemita a Londra: accoltellate due persone. Starmer: "Riprovevole"Due uomini appartenenti alla comunità ebraica ortodossa sono stati accoltellati nei pressi di una sinagoga a Golders Green, quartiere a nord di... Finto attentato a Bondi Beach: condannato il giovane antisemitaZayne Jason William McMillan, un ventitreenne originario di Dubbo, è stato condannato a dodici mesi di prigione dopo aver messo in scena una macabra... Contenuti e approfondimenti Starmer frena i cortei propal dopo l'attentato antisemita: Intifada? VietiamoDopo l'attacco antisemita avvenuto mercoledì 29 aprile a Londra, dove due cittadini ebrei sono stati presi a coltellate da un uomo poi ... iltempo.it Londra, Starmer perde un altro pezzo: il governo è sempre più a rischio dopo il caso Epstein. Ecco i due possibili sostitutiLONDRA - Esecuzione rimandata: il primo ministro britannico, Sir Keir Starmer, resta un dead man walking, un morto che cammina, ma per il momento (settimane? giorni?) rimane insediato a Downing Street ... corriere.it