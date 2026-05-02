Nella notte di venerdì, l’agenzia spaziale russa Roscosmos ha effettuato il lancio del nuovo vettore di classe media Soyuz-5 dal cosmodromo di Baikonur. L’operazione rientra nelle prime prove di volo del vettore, che rappresenta un nuovo sviluppo nel settore spaziale del paese. Il lancio ha coinvolto le fasi di preparazione e il decollo, senza ulteriori dettagli sugli esiti delle prove.

L’ agenzia spaziale statale russa Roscosmos ha riferito che un nuovo vettore di classe media, il Soyuz-5, è stato lanciato nella notte di venerdì dal cosmodromo di Baikonur nell’ambito delle sue prime prove di volo. Il Soyuz-5 sarebbe dotato del motore a propellente liquido più potente al mondo. Roscosmos ha dichiarato che il primo e il secondo stadio hanno funzionato normalmente e che un modello di carico utile è stato posto su una traiettoria suborbitale pianificata prima di cadere nell’ Oceano Pacifico. L’agenzia spaziale ha affermato che il nuovo razzo è progettato per ridurre il costo di lancio dei carichi utili, raddoppiare la capacità di carico fino a 17 tonnellate e utilizzare componenti di carburante più ecologici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spazio, la Russia lancia il nuovo vettore Soyuz-5

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