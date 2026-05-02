Spari al corteo del 25 aprile ai domiciliari il giovane fermato | Mi vergogno di quello che ho fatto
Il 21enne fermato dopo gli spari con una pistola ad aria compressa al termine del corteo del 25 aprile a Roma è stato posto agli arresti domiciliari. Il giovane si è detto pentito e ha dichiarato di provare vergogna per quanto accaduto. Durante l’episodio, un attivista dell’Anpi e rappresentante di Sinistra Italiana è rimasto ferito. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti.
Sono stati disposti i domiciliari per Eitan Bondì, il 21enne fermato per gli spari esplosi con una pistola ad aria compressa al termine del corteo per la Festa della Liberazione lo scorso 25 aprile a Roma con cui sono stati feriti l’attivista delll’Anpi ed esponente di Sinistra Italiana di.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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