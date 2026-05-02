A Ravenna e Faenza, ogni settimana vengono distribuiti circa 155 pasti caldi a persone in difficoltà. Due associazioni locali si occupano della preparazione e consegna dei pasti, coinvolgendo volontari e ristoranti della zona. I pasti vengono distribuiti principalmente a persone senza fissa dimora e a chi si trova in condizioni di disagio sociale. La distribuzione avviene in diverse strutture e punti di consegna nelle due città.

? Cosa scoprirai Come fanno i ristoranti di Faenza e Ravenna a preparare questi pasti?. Chi riceve concretamente il cibo distribuito tra Ravenna e Faenza?. Come è nato questo sistema di aiuti durante la pandemia?. Quanti pasti sono stati consegnati in tutta Italia dal 2020?.? In Breve 155 pasti settimanali distribuiti tra i ristoranti di Faenza e Ravenna.. I pasti raggiungono La Piccola Betlemme odv e Fondazione Caritas Ravenna-Cervia.. Iniziativa nata nel 2020 con oltre un milione di pasti consegnati in Italia.. Collaborazione tra McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco alimentare.. In provincia di Ravenna, l’iniziativa Sempre aperti a donare ha garantito 155 pasti caldi ogni settimana nelle ultime settimane attraverso la collaborazione tra McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco alimentare dell’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solidarietà a Ravenna e Faenza: 155 pasti caldi ogni settimana

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