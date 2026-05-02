sole e caldo durante il ponte del primo maggio picchi di 29 gradi a rovigo le previsioni

Durante il ponte del primo maggio il cielo rimarrà prevalentemente sereno e il clima caldo, con temperature che a Rovigo raggiungeranno i 29 gradi. Le previsioni indicano che sabato 2 e domenica 3 maggio saranno caratterizzate da giornate soleggiate e cielo limpido, segnando una piena presenza di condizioni primaverili. Le temperature elevate confermano l'arrivo della bella stagione, con condizioni meteo favorevoli per le celebrazioni e le uscite all'aperto.

La primavera sembra essere definitivamente sbocciata nel ponte del primo maggio. Nei prossimi giorni, sabato 2 maggio e domenica 3 maggio, infatti, sole e cielo terso la faranno da padrone. Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia saranno baciate da un clima mite e da un meteo ben soleggiato con temperature che arriveranno a sfiorare i 26 gradi. Domenica, temperature bollenti su Rovigo: gli esperti, nelle ore più calde del pomeriggio, prevedono 29 gradi. Potrebbe verificarsi la presenza di nubi sparse ma nulla di preoccupante: non sono previsti fenomeni idrogeologici. Attenzione, però, al vento che, soprattutto nella giornata di domenica, tornerà a farsi sentire su gran parte del Nordest.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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