Sinner non si ferma | è finale a Madrid sfiderà Zverev

Jannik Sinner continua la sua corsa nel torneo di Madrid, arrivando in finale dopo aver vinto facilmente contro Fils in due set. L’italiano ha dimostrato grande solidità e determinazione durante tutto il percorso e ora si prepara ad affrontare Zverev nella partita decisiva. La finale si giocherà nel capoluogo spagnolo, con Sinner che punta a conquistare il suo primo titolo importante sulla terra battuta.

L'altoatesino ha liquidato in due set Fils e ora può scrivere la storia MADRID (SPAGNA) - Jannik Sinner non si ferma più. Sulla terra rossa della Caja Magica, il numero uno del mondo impiega meno di un'ora e mezza per mandare al tappeto (e senza concedere palle break) per 6-2 6-4 Arthur Fils, 21esima testa di serie, e staccare così il biglietto per la finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro. Un successo - il 27esimo consecutivo in un 1000 - che proietta Sinner sempre di più fra i più grandi: a 24 anni è il più giovane di sempre a qualificarsi ad almeno una finale di tutti i tornei Masters 1000.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Sinner per la STORIA a Madrid… ma può davvero farcela

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