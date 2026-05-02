Dopo aver vinto la semifinale contro Arthur Fils al torneo di Madrid, Jannik Sinner ha lasciato aperta la possibilità di non partecipare agli Internazionali di Roma 2026. La sua decisione arriva in un momento di incertezza legata alla sua condizione fisica, lasciando i tifosi italiani in attesa di eventuali aggiornamenti sulla sua presenza nel torneo romano. La sua vittoria a Madrid rappresenta l’ultimo risultato ufficiale prima di un possibile ritiro dall’evento in Italia.

Brutte notizie dal Foro Italico per i tifosi azzurri. Dopo aver liquidato Arthur Fils in semifinale al Masters 1000 di Madrid con un secco 6-2 6-4, Jannik Sinner ha lasciato la porta aperta allo scenario peggiore: il forfait agli Internazionali di Roma 2026. Il numero uno del ranking ATP, reduce da un tour de force impressionante iniziato a Indian Wells, in conferenza stampa è stato chiarissimo: “ Roma sarà una storia diversa, proverò a recuperare e vedremo “. Il torneo capitolino prende il via mercoledì 6 maggio al Foro Italico e si chiude domenica 17 maggio ( QUI TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE ). Sinner, grazie al ranking, beneficia del bye al primo turno: il suo eventuale debutto era atteso tra l’8 e il 9 maggio.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Sinner forfait a Roma? Jannik apre alla rinuncia dopo la vittoria con Fils a Madrid

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Il più felice del forfait di Alcaraz a Parigi non è certamente Sinner, che lo avrebbe voluto battere e che comunque avrà altra 10 occasioni di vincere il Roland Garros, con e senza Alcaraz. Il più felice è questo signore qua. Resta un’impresa ai limiti del possibile, x.com