sinner e la grande paura che possa saltare roma

Jannik Sinner potrebbe non partecipare agli internazionali di Roma, in programma fino al 17 maggio. Secondo fonti vicine al tennista, ci sono timori che il giocatore possa saltare l’appuntamento a causa di problemi fisici. La sua assenza potrebbe influenzare il tabellone e le strategie degli avversari in vista delle prossime competizioni. Al momento, non sono stati confermati ufficialmente i motivi di questa possibile esclusione.

Gli esegeti di Jannik Sinner non hanno dubbi: non giocherà gli internazionali di Roma che sono in programma fino al 17 maggio. L’indomani, il 18 of course, inizierà il Roland Garros che è il grande obiettivo dell’azzurro. Jannik ha una grande forza, tra le altre: deve ripulire le rarissime sconfitte. Deve modificare il ricordo. E quella finale persa contro Alcaraz, con i tre match-point avuti a disposizione, resta uno dei momenti agonistici più complicati della sua straripante carriera. Jannik e il libro dei record. Sinner vuole trionfare a Parigi che resta l’ultimo Slam che gli manca. E in questo 2026 si è affaticato non poco. Ha vinto tre Master Mille di fila, (quattro se aggiungiamo Parigi-Bercy dello scorso anno), ossia Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e adesso è in finale a Madrid dove affronterà Zverev.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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