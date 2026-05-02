shock energetico globale come cambiano strutture e strategie dei mercati

Una crisi energetica mondiale legata al conflitto in Medio Oriente ha portato a un rapido aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale sui mercati internazionali. Le quotazioni delle materie prime energetiche sono salite di conseguenza, influenzando i costi di produzione e i prezzi al consumo. I governi di vari Paesi hanno adottato nuove misure politiche per fronteggiare la situazione, modificando le proprie strategie energetiche e di approvvigionamento.

La crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente ha accelerato l’adozione di misure politiche. I governi dei mercati sviluppati si sono concentrati principalmente sulla protezione dei consumatori dagli aumenti dei prezzi, ricorrendo a sussidi e limiti massimi di prezzo, proprio come avevano fatto nel 2022. Lo sottolinea George Cotton, portfolio manager del JSS Transition Enhanced Commodities fund di J. Safra Sarasin. Shock energetico globale. Gli aumenti dei prezzi dell’energia – spiega l’esperto – influenzano solitamente l’esito delle elezioni. La pianificazione a lungo termine per la sicurezza energetica si estende generalmente oltre il ciclo elettorale, spingendo i consumatori ad adattarsi anche in assenza di interventi politici.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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The Untold Truth About Entering Global Power Markets | Time2Talk #209: Lars Weber

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