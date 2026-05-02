A 93 anni, un anziano ha trovato rifugio sotto il cielo infuocato del monte Faeta, dopo essere stato sfollato dagli incendi. Le sue parole si riferiscono a un gesto di solidarietà ricevuto da chi lo ha aiutato a mettersi in salvo, esprimendo un sentimento di commozione per la bontà dimostrata. L’episodio è avvenuto a San Giuliano Terme il 2 maggio 2026.

San Giuliano Terme, 2 maggio 2026 - “Ho visto una bontà, e questa è la bontà di un’Italia che vorrei vedere così”. Con queste parole, Athos Ruberti, 93 anni, uno degli sfollati di Asciano nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì primo maggio, racconta quanto accaduto quando, oltre 3 mila persone, sono state svegliate nel cuore della notte dalle sirene della polizia municipale e dai clacson dei vicini, come hanno riferito alcuni, invitati in fretta e furia, con le fiamme ormai a un passo dalle case, ad abbandonare le proprie abitazioni. https:www.lanazione.itvideoincendio-monte-faeta-la-battaglia-con-il-fuoco-dellantincendi-boschivi-wvxl8cr3 Ruberti ha trascorso la notte insieme ad altre 130 persone nella palestra di Ghezzano, allestita dal Comune di San Giuliano Terme come rifugio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfollato a 93 anni sotto il cielo di fuoco del monte Faeta, la carezza di Athos a chi lo ha salvato dalle fiamme: “Mi commuove la bontà”

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