Negli ultimi giorni, sui social sono circolate immagini di creator che hanno documentato le sedi di Scientology a Hollywood, rivelando dettagli sugli spazi interni senza essere individuati. Alcuni utenti hanno utilizzato tecniche di ripresa da lontano o con teleobiettivi per evitare di attirare l’attenzione. Nel frattempo, si è diffusa la notizia che la Chiesa ha deciso di rimuovere le maniglie di alcune porte all’interno di questi locali.

? Cosa scoprirai Come fanno i creator a mappare gli interni senza farsi scoprire?. Perché la Chiesa ha deciso di rimuovere le maniglie delle porte?. Chi è considerato il boss finale da raggiungere durante la sfida?. Come reagiscono gli attivisti storici a questo nuovo gioco digitale?.? In Breve Incursioni documentate dal 23 aprile con travestimenti da Gesù o Sonic.. La Chiesa ha rimosso le maniglie esterne su Hollywood Boulevard.. Attivisti temono che il gioco sminuisca le critiche storiche alla religione.. L'obiettivo finale dei creator è incontrare l'attore Tom Cruise.. Il diciottenne noto come Swhileyy ha dato il via lo scorso 31 marzo a una sfida virale che trasforma le sedi della Church of Scientology in un percorso a ostacoli digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida virale a Hollywood: creator mappano le sedi di Scientology

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