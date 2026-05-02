Un uomo è stato denunciato a Seveso per aver commesso diverse rapine ai danni di auto parcheggiate, tutte compiute mentre si spostava in bicicletta. Le forze dell'ordine hanno raccolto testimonianze e prove che collegano l’individuo a vari episodi di furto, inclusa una rapina specifica in cui si sarebbe impossessato di un oggetto di valore. La polizia ha avviato le indagini per verificare eventuali altri episodi collegati.

Seveso (Monza e Brianza), 2 maggio 2026 – Era lo scassinatore d'auto di Seveso. In bicicletta. Diversi gli episodi denunciati, in uno si era riuscito a impadronire addirittura di 1.600 euro. I carabinieri della Stazione di Seveso, a conclusione di una rapida attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in quanto ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati commessi ai danni di autovetture in sosta. L’indagine è scaturita a seguito di alcune denunce presentate nel corso del mese di aprile da cittadini residenti nel centro brianzolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seveso, denunciato lo scassinatore seriale di auto che si muoveva in bicicletta

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