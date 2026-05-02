Serie D il programma dell’ultima giornata
L’ultima giornata del campionato di Serie D si svolgerà domenica 3 maggio 2026, con inizio alle ore 15.00. La 34ª giornata coinvolgerà tutte le squadre in lotta per i rispettivi obiettivi di classifica, con alcune partite che potrebbero decidere promozioni e qualificazioni ai playoff. Il programma prevede incontri in diversi stadi, tra cui quello di Francavilla in Sinni.
34a giornata 03.05.2026 h 15.00Francavilla in S.-AfragoleseNardò-BarlettaFidelis Andria-PompeiHeraclea-FerrandinaAcerrana-ManfredoniaNola-MartinaFasano-PaganeseGravina-Real NormannaVirtus Francavilla-Sarnese ClassificaBarletta 70Martina 62Fasano 59Paganese 58Nardò 52Gravina 52Afragolese 49F. Andria 48V. Francavilla 47Real Normanna 43Manfredonia 40Sarnese 40Francavilla S. 40Nola 38Heraclea 35Pompei 31Ferrandina 30Acerrana 5 (-9) IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Serie D: siamo agli ultimi verdetti
Notizie correlate
SuperLega, ultima chiamata: Trento, Modena e Piacenza si giocano il terzo posto nella notte dell’ultima giornataLa ventiduesima e ultima giornata di regular season di SuperLega si gioca tutta in contemporanea mercoledì 25 febbraio alle 20.
Leggi anche: Serie D, il programma della 28a giornata
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Scheda squadra San Marino Calcio; D Club, si parte: fino all'8 maggio si vota su Corriere dello Sport e Tuttosport per scegliere i migliori della Serie D 2025/2026; Serie D Girone D - Il programma della 34a giornata 3 maggio; Campionato Under 19: il programma gare della prima giornata Play Off.
Serie D: siamo agli ultimi verdettiDall'anticipo del Ghiviborgo contro il Grosseto promosso, alle strategie playoff del Tau e del Seravezza Pozzi: ecco il programma dell’ultima giornata. Riflettori accesi anche sui playout del Camaiore ... noitv.it
Serie D, girone G: il programma delle squadre sarde nella 22ª giornataSarà il Latte Dolce la prima formazione sarda a scendere in campo nella 22ª giornata del girone G di Serie D. La squadra sassarese affronterà sabato alle 14.30 il Flaminia allo stadio Turiddo Madami ... unionesarda.it
Serie A, 35a Giornata: Pisa e Verona retrocesse in Serie B - facebook.com facebook
SERIE A | Pisa-Lecce 1-2, i toscani retrocedono in Serie B. Decisivi i gol di Banda e Cheddira. Nella Serie cadetta va matematicamente anche il Verona #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com