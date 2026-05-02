Sennori | approvato il bilancio tra nuovi servizi e tutela del territorio

A Sennori il bilancio comunale è stato approvato, destinando risorse a nuovi servizi e alla tutela del territorio. La viabilità locale subirà modifiche con l’installazione di una rotatoria sulla statale 200. Sono previsti inoltre interventi per la realizzazione di due parchi urbani, finanziati con un milione di euro. Questi interventi riguardano sia l’ammodernamento delle infrastrutture che la creazione di aree verdi nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità con la nuova rotatoria sulla statale 200?. Dove verranno realizzati i nuovi parchi urbani con un milione di euro?. Quali interventi proteggeranno il centro abitato dal rischio idraulico?. Come verranno utilizzati i fondi per il restauro delle Domus de janas?.? In Breve Vittorio Cossu illustra i dati del bilancio e del patrimonio comunale.. 90.000 euro Pnrr per l'asilo nido di Montigeddu con Porto Torres.. 1.450.000 euro per il nuovo parco urbano nell'area ex scuola media.. 130.000 euro per l'adeguamento antincendio della scuola elementare via Marconi.. Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato il rendiconto di gestione relativo all’anno 2025, validando i bilanci e le scelte politiche che hanno guidato l’amministrazione durante l’ultimo esercizio finanziario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sennori: approvato il bilancio tra nuovi servizi e tutela del territorio Notizie correlate Approvato il bilancio di previsione a Monreale: “Niente nuovi sacrifici per i cittadini, più risorse per il territorio”MONREALE – Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di questo pomeriggio il nuovo bilancio di previsione. Montopoli, approvato il bilancio 2026: solidità, ascolto del territorio e protezione socialeDurante l’ultima seduta del Consiglio comunale che si è svolta giovedì 26 febbraio, è stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Sennori, approvato il Rendiconto: Rilanciamo il territorio e sosteniamo le fragilità - L'Unione Sarda.it. Dall’asilo al nuovo parco: ecco il rendiconto approvato a SennoriIl Consiglio comunale di Sennori ha approvato il Rendiconto di gestione 2025, documento che certifica il lavoro politico ... sassarioggi.it Sennori, approvato il bilancio di previsione 2026Via libera del Consiglio comunale di Sennori al bilancio di previsione 2026, votato nella seduta di questa mattina rispettando i termini di legge che impongono l’approvazione entro il 31 dicembre, ... unionesarda.it