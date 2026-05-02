A Roma, Sdruccioli si è aggiudicato la vittoria alla gara della Liberazione Allievi, distanziando gli avversari sotto le Terme. La competizione ha visto tre atleti salire sul podio, con Sdruccioli che ha concluso in prima posizione. La gara si è svolta con un percorso che attraversa diverse zone della città, attirando numerosi spettatori lungo il percorso.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Sdruccioli a distaccare i rivali sotto le Terme?. Chi sono gli atleti che hanno completato il podio a Roma?. Perché la Val Mivola è diventata un vivaio di talenti?. Quali sono le prossime tappe per il Poker Leopardiano?.? In Breve Podio completato da Riccardo Pierangelini e Samuele Matteini della Alba Orobia Biassoco.. Giulio Vitali e Alessandro Senesi chiudono rispettivamente quarto e settimo posto.. Prossime sfide includono Trofeo Circolo ACLI il 2 giugno e Recanati il 9 agosto.. Il successo sottolinea il modello formativo della Val Mivola e progetto Ruote e Cultura.. Davide Sdruccioli conquista la vittoria nella prestigiosa corsa Liberazione Allievi a Roma, tagliando il traguardo in solitaria sotto lo skyline della Capitale dopo una prestazione dominante nel cuore della primavera 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sdruccioli trionfa a Roma: vittoria solitaria alla Liberazione Allievi

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IL TEAM CS SPERCENIGO ARRIVA ANCHE A ROMA PER IL GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE Bellissima esperienza nella capitale per ALLIEVI e JUNIORES. Secondi ESORDIENTI a Loreggiola (PD) e GIOVANISSIMI a Follina. Complimenti! x.com