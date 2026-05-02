Un ex docente della scuola Manzoni ha accusato le famiglie di aver contribuito alla decisione di chiudere l’istituto, sostenendo che la sicurezza sismica non sia stata l’unica ragione. La chiusura ha portato a una diminuzione delle iscrizioni, con molti studenti che si sono trasferiti in altre scuole. L’ex docente ha commentato la situazione senza fornire dettagli specifici sulle motivazioni ufficiali. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra genitori e insegnanti.

? Cosa scoprirai Perché la sicurezza sismica non è stata l'unica causa della chiusura?. Chi ha scatenato la fuga delle iscrizioni verso altri istituti?. Come hanno influito i pregiudizi sociali sulla sopravvivenza del plesso?. Quali conseguenze avrà il trasferimento degli alunni sulla viabilità locale?.? In Breve Alunni della primaria si trasferiscono all'istituto Dante Alighieri in viale Italia.. Bambini della materna saranno ricollocati presso un'ala della scuola Maroncelli.. Edificio risalente agli anni '50 richiede costosi interventi di adeguamento antisismico.. Il Parco Paul Harris in via Bengasi fungerà da possibile luogo di incontro.. Un’ex insegnante elementare ha lanciato un duro monito contro la definitiva chiusura del plesso della Manzoni nel Foro Boario, incolpando anche le scelte delle famiglie locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Manzoni: l’ex docente accusa le famiglie per la chiusura

Notizie correlate

Chiusura della scuola Manzoni? L'ex insegnante: "Colpa anche della famiglie del quartiere"La chiusura della scuola primaria Manzoni? Colpa anche della scelta degli abitanti italiani del quartiere che scelgono di iscrivere i propri figli in...

Docente accoltellata, parla la preside della scuola: “Le vittime sono due, la docente ma anche un minore di 13 anni”La preside di Trescore mette al centro studenti e docenti, definendo vittime sia l'insegnante sia il tredicenne, invocando massima tutela L'articolo .

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Chiusura della scuola Manzoni? L'ex insegnante: Colpa anche della famiglie del quartiere; Blog | Meno Dante e Manzoni oggi, via i licei domani: nella scuola di Valditara, un sintomo di deminutio; Promessi sposi rimandati a scuola, Valditara frena: cosa succede; Addio a Manzoni nel biennio? Perché sconsigliare i Promessi Sposi a 15 anni è un errore di prospettiva.

Perché Manzoni a scuola va promossoRaramente prendo parte alle polemiche didattiche, ma stavolta sento di dover difendere I Promessi Sposi. Lo faccio con tre motivi che certamente non esauriscono il dibattito, ma offrono uno spunto di ... tecnicadellascuola.it

Indicazioni nazionali licei, stop a Manzoni al biennio. Galiano: Si rischia di trasformare la scuola in un gioco al ribassoManzoni sotto scacco, ancora una volta: nella bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per i licei, pubblicata lo scorso 22 aprile, c’è scritto che il romanzo di Manzoni non sarà più vincolante al bien ... tecnicadellascuola.it

Alla scuola secondaria “A. Manzoni” di Gorla Minore torna il Mercatino Etico 2026: un’occasione in cui gli studenti diventano protagonisti di un modo diverso di pensare… e di agire. Ogni capo scambiato è una storia che continua, ogni gesto un passo verso un - facebook.com facebook