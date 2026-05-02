Scomparso da 31 anni | il tribunale decreta la morte presunta di Vincenzo Iossa

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso una sentenza che dichiara la morte presunta di Vincenzo Iossa, scomparso ormai da 31 anni. La decisione è stata presa in seguito a un'udienza collegiale tenutasi in camera di consiglio. La richiesta di dichiarare la morte presunta era stata presentata il 31 marzo 2025, ai sensi delle normative vigenti.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, su ricorso presentato in data 31 marzo 2025 ai sensi degli artt. 473-bis.62 e ss. c.p.c. da IOSSA Filomena, nata il 30 novembre 1970 a Francolise, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Scomparso da un mese, la notizia su Vincenzo è appena arrivataIl dramma che ha colpito la comunità di Sessa Aurunca rappresenta una ferita profonda per l’intero territorio casertano, segnato da settimane di... Scomparso da 4 giorni, Vincenzo trovato senza vitaE’ Vincenzo Iodice l’uomo trovato morto in un locale caldaia della metropolitana di Aversa, in viale Kennedy. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scomparso a Bari, cadavere trovato un mese dopo in un negozio: il giallo; Scomparso da 31 anni: il tribunale decreta la morte presunta di Vincenzo Iossa; Delitto Scamarcia, momenti di tensione a Carbonara: urla e insulti al titolare del negozio VIDEO; Ginecologa scomparsa: il livello del lago cala, ma non restituisce Sara. Scomparso da Imola ragazzo di 30 anni: ricerche in corso con cani e droniImola (Bologna), 14 marzo 2026 – Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di ricerca di un uomo di circa trent’anni scomparso nella zona di San Prospero, nel territorio di Imola. Dalle ore ... ilrestodelcarlino.it Chi è Andrea Fortunato, il terzino della Juve scomparso 31 anni faLa perdita del giovane e talentuoso terzino è un qualcosa di impossibile da dimenticare. Andrea Fortunato ha lottato contro una malattia più forte di lui, che lo ha privato della vita e del sogno che ... tag24.it È stato trovato in avanzato stato di decomposizione, avvolto in buste per l’imballaggio, il corpo di un uomo di 67 anni, residente nel quartiere Carbonara di Bari, scomparso da giorni. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina, intorno alle 11.50, all’interno - facebook.com facebook