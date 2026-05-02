Scenario incredibile e tradimento Inter | Calhanoglu alla Juve a parametro zero

Si parla di un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu alla Juventus a costo zero, un'ipotesi che circola nelle ultime ore. La trattativa, ancora non ufficializzata, suscita interesse tra gli appassionati di calcio e osservatori di mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un accordo tra il giocatore e il club bianconero. Resta da capire se l'affare si concretizzerà nelle prossime settimane.

di Alessio Lento Hakan Calhanoglu alla Juventus, a parametro zero, oggi resta una suggestione. Però, è una di quelle suggestioni che nel mercato italiano fanno rumore anche prima di diventare trattativa vera, perché toccano una ferita ancora viva: il passaggio dal Milan all’ Inter, già vissuto come uno strappo pesante, e ora l’ipotesi di un altro salto dentro una rivalità storica. Il punto di partenza è il contratto del centrocampista turco, in scadenza nel 2027. Secondo interlive.it, il rinnovo con l’Inter potrebbe allontanarsi anche per una stagione complicata sul piano fisico: prima il problema al polpaccio, poi il risentimento al soleo della gamba sinistra, con diverse partite saltate e pessimismo sul recupero per la finale di Coppa Italia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scenario incredibile e tradimento Inter: Calhanoglu alla Juve a parametro zero Notizie correlate Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juve: parametro zero nel mirino! Lo scenariodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, con il possibile addio di Alessandro Bastoni i nerazzurri sono pronti a sfidare la Juve per Marcos Senesi... Leggi anche: Celik rompe con la Roma: Inter e Juve preparano il colpo a parametro zero