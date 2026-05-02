Scambio per Koné ma non con l’Inter | tentazione Roma

Manu Koné, centrocampista francese, è rientrato negli allenamenti di questa settimana ed è pronto a scendere in campo contro la Fiorentina dopo un infortunio di un mese e mezzo. Sul fronte delle trattative di mercato, si parla di un possibile scambio che coinvolgerebbe il giocatore, ma non con l’Inter. La Roma sarebbe interessata e potrebbe essere una delle destinazioni più probabili per il francese in questa finestra estiva.

Il centrocampista francese è uno dei principali indiziati alla cessione estiva Rientrato in gruppo nelle sedute di allenamento di questa settimana, Manu Koné è pronto a tornare in campo contro la Fiorentina ad un mese e mezzo esatto dal suo infortunio. Acquistato nell’estate del 2024 per 18 milioni più bonus, il centrocampista francese potrebbe disputare le sue ultime quattro partite con la Roma. (Ansa Foto) – calciomercato.it Alle prese con la necessità di mettere a segno diversi milioni di plusvalenza entro il 30 giugno, il club giallorosso ha individuato proprio nel centrocampista e in Evan Ndicka i principali indiziati alla cessione estiva.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scambio per Koné, ma non con l’Inter: tentazione Roma Notizie correlate Mercato Inter, si prepara l’assalto finale a Koné, ma la Roma resiste: no allo scambio con Frattesi, Gasperini indica luiMercato Inter, si prepara l’assalto finale a Koné, ma la Roma resiste: no allo scambio con Frattesi, Gasperini indica lui Calciomercato Lazio: stallo... Roma, assalto a Frattesi: scambio con l’Inter per sbloccare Manu KonéNonostante il caos in casa Roma, legato alla panchina e i dubbi sul futuro di Gasperini, la dirigenza non smette di muoversi sul fronte acquisti. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Roma-Napoli, si scalda l'idea di uno scambio Konè-Anguissa: sacrifici necessari; Calciomercato, scambio di Koné a centrocampo: può arrivare Ismael; L’Inter le prova tutte per Koné: nuovo scambio sul tavolo; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: scambio per Koné al Milan, occhi su Levak. Sabato 2 maggio l’evento di scambio libri arriva a Società agricola La Folaga Rossa in via Lazzaretto. Tra mercato contadino e dj set, un’occasione per dare nuova vita alle letture e gustare i prodotti locali. #veronanetwork - facebook.com facebook