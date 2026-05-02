Sanremo Julia Aleksandra | un viaggio musicale tra note improvvisate

A Sanremo, Julia Aleksandra ha portato sul palco un concerto che combina elementi delle tradizioni musicali giapponesi e arabe, creando un'esperienza sonora unica. La sua performance si distingue per improvvisazioni e scelte musicali che coinvolgono diversi stili e culture. Il pubblico ha potuto ascoltare un intreccio di note che risultano irripetibili, grazie alla spontaneità e alla capacità dell'artista di fondere influenze diverse in modo originale.

? Cosa scoprirai Come può un pianista unire tradizioni giapponesi e arabe in un unico concerto?. Cosa rende le note di Julia Aleksandra irripetibili per il pubblico?. Chi ha lodato la tecnica della musicista nel leggendario Birdland?. Perché questo evento segna la conclusione della stagione di Palazzo Roverizio?.? In Breve Concerto sabato 2 maggio 2026 alle ore 16:00 a Palazzo Roverizio. Erica Martini conclude la stagione 2026 dedicata alle giovani promesse musicali. Programma include brani di Estonia, Lituania, Cipro, Germania, Spagna, Giappone e paesi arabi. Esperienza internazionale della pianista include esibizioni al Birdland di New York.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, Julia Aleksandra: un viaggio musicale tra note improvvisate Notizie correlate Sanremo, viaggio musicale tra Spagna e Tango a Palazzo RoverizioUn viaggio sonoro che attraversa confini geografici e temporali animerà Palazzo Roverizio a Sanremo nella giornata di domenica 12 aprile alle ore 17. Leggi anche: Tra occhi chiusi, polli antistress, battute improvvisate e… un oro olimpico: viaggio sul set de ‘Il Malloppo’ Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Attraverso le tue ali: il Mondo, il concerto della pianista lituana Julia Aleksandra; Sanremo, domani concerto-evento a Palazzo Roverizio: debutta in prima nazionale Julia Aleksandra al pianoforte; Un ponte del 1° maggio tra sapori, danza, benessere e borghi in movimento: la Riviera si accende di eventi dalla costa all’entroterra. Sanremo, domani concerto-evento a Palazzo Roverizio: debutta in prima nazionale Julia Aleksandra al pianoforte x.com