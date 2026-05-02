Il Catasto di Roma ha deciso di respingere le stime sugli estimi dopo oltre trent'anni, creando difficoltà nel settore della floricoltura. Questa decisione ha generato timori tra gli operatori, che si trovano ora a dover affrontare nuove valutazioni fiscali. Nel frattempo, un confronto tra le tasse sui terreni e il prezzo del Brunello di Montalcino evidenzia le differenze di imposizione tra i vari settori agricoli.

? Cosa scoprirai Perché il Catasto di Roma ha respinto le stime dopo trent'anni?. Quanto pesano le tasse sui terreni rispetto al Brunello di Montalcino?. Chi sono i responsabili del blocco burocratico che colpisce la Riviera?. Come influiranno le nuove interviste sul campo sulla sopravvivenza dei floricoltori?.? In Breve Stime roseti a 7500 euro contro i 250 euro del Brunello di Montalcino.. Mariangela Cattaneo della Cia Imperia segnala il blocco della Commissione provinciale.. Gianluca Boeri di Coldiretti Liguria denuncia l'inerzia delle istituzioni locali e centrali.. Nuove interviste sul campo previste per aggiornare i dati tecnici richiesti da Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: il Catasto blocca gli estimi, crisi per la floricoltura

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