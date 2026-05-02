A Sanremo, un gruppo di giovani ha organizzato una fiaccolata per ricordare Sergio Ramelli, vittima di un’aggressione mortale avvenuta anni fa. L’evento ha coinvolto ragazze e ragazzi che hanno percorso le strade della città con le fiaccole accese, rendendo omaggio alla memoria del giovane. Durante la serata, alcuni hanno anche parlato del tema scolastico che avrebbe scatenato l’attacco nei suoi confronti.

? Cosa scoprirai Perché un tema scolastico scatenò l'aggressione mortale contro Sergio Ramelli?. Chi sono i giovani militanti che hanno percorso le vie di Sanremo?. Come si è svolta la cerimonia davanti al cartello stradale commemorativo?. Perché delegazioni da quattro diverse città hanno partecipato alla fiaccolata?.? In Breve Oltre cinquanta militanti di Gioventù Nazionale hanno partecipato alla cerimonia.. Delegazioni da Torino, Genova, Cuneo e Savona hanno raggiunto Sanremo.. La fiaccolata si è conclusa mercoledì 29 aprile con fiori in via Ramelli.. L'aggressione avvenne durante gli anni di piombo per un tema scolastico.. Mercoledì 29 aprile, la via dedicata a Sergio Ramelli a Sanremo ha ospitato una cerimonia di commemorazione che ha la partecipazione di oltre cinquanta giovani militanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, fiaccolata di giovani per ricordare Sergio Ramelli

Notizie correlate

Ricordare Sergio Ramelli, monito contro ogni violenzaSergio Ramelli resta una ferita aperta della violenza politica: il suo ricordo invita al dialogo e al rispetto delle idee.

Milano, l’ultradestra in corteo per ricordare Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo BorsaniMilano, 29 aprile 2026 – Sono in tanti, camminano in colonne da cinque, vestiti di scuro.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Sanremo, una fiaccolata in memoria di Sergio Ramelli promossa da Gioventù Nazionale; Sanremo ricorda Sergio Ramelli: fiaccolata e commemorazione nel segno della memoria e del raccoglimento.

Omaggio a Sergio Ramelli: giovani e istituzioni riuniti per il 51° anniversarioNella giornata del 29 aprile, i giovani del circolo Paolo Di Nella di Gioventù Nazionale si sono ritrovati in Largo Ramelli per commemorare il cinquantunesimo anniversario della morte di Sergio Rame ... laprovinciadivarese.it

Viene picchiato perché strappa i manifesti in ricordo di Sergio Ramelli: Ha voluto andarsele a prendereUn giovane di 33 anni è stato aggredito a Milano nella tarda sera del 28 aprile. Il sindaco Sala sul corteo che commemora la morte del giovane militante del Fronte della gioventù: Inaccettabile il sa ... today.it

Il corteo dell'ultradestra per il 51 anniversario della morte di Sergio Ramelli si è concluso in via Paladini, a Milano, con il rito del "presente" e l'esecuzione di saluti romani. Alla manifestazione hanno preso parte circa duemila persone. La commemorazione era - facebook.com facebook

Come ogni anno, dietro il pretesto della commemorazione per Sergio Ramelli, e con le coperture politiche di Fratelli d’Italia, una manifestazione chiaramente neofascista raduna il peggio dell’estrema destra lombarda – e non solo – sfilando impunemente per l x.com