Sannio difesa del territorio | Lombardi riunisce i sindaci per il Piano

Un incontro tra i sindaci del Sannio si è svolto per discutere del Piano di tutela del territorio, con particolare attenzione alla nuova mappatura digitale delle proprietà private e ai confini paesaggistici. La riunione ha coinvolto rappresentanti locali che hanno esaminato le modifiche ai limiti delle aree protette e ai confini dei borghi storici. Sono stati condivisi aggiornamenti sulla definizione delle nuove mappe e sugli effetti possibili sullo sviluppo locale.

? Cosa scoprirai Come influirà la nuova mappatura digitale sulle proprietà private del Sannio?. Quali impatti avranno i nuovi confini paesaggistici sullo sviluppo dei borghi?. Come aiuterà il nuovo portale SITI i tecnici dei piccoli comuni?. Perché la Provincia ha deciso di intervenire direttamente sui vincoli comunali?.? In Breve Incontro fissato per il 7 maggio 2026 alle ore 15 presso la Rocca dei Rettori.. Supporto tecnico per la redazione di memorie basate sull'articolo 142 del Codice Paesaggistico.. Presentazione del nuovo portale digitale SITI per la gestione dei dati territoriali comunali.. Utilizzo di file shapefile.shp per la mappatura precisa dei nuovi confini paesaggistici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio, difesa del territorio: Lombardi riunisce i sindaci per il Piano Notizie correlate Difesa del territorio: piano per frenare frane e rischi idraulici? Cosa sapere Blasi e Cerciello Renna firmano il piano contro il dissesto a Potenza lunedì 4 maggio. Sannio in crisi: il centrosinistra tra difesa del potere e declino? Cosa sapere Il Partito Democratico affronta una crisi di consenso nella provincia di Benevento. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Benevento in Serie B: una iniezione di fiducia in grado di alimentare la coesione e il futuro del Sannio.; Quando il mondo divide, noi costruiamo ponti: la voce dei capi scout Muccio e Razzano per raccontare 80 anni del movimento nel Sannio; Inaugurazione all’Oasi del WWF, tutti d’accordo: una risorsa per la crescita del Sannio; Il racconto visivo della coreografia: cosa c'è dietro lo spettacolo della Sud. Unimpresa Irpinia-Sannio lancia il Patto per lo sviluppo delle aree interneUnimpresa Irpinia Sannio annuncia l’avvio del Patto per lo Sviluppo delle Aree Interne, un’iniziativa che si propone di avviare un percorso stabile e strutturato di confronto tra istituzioni, sistem ... irpinianews.it A Santa Croce del Sannio al via Impresa, Valore & Territorio: focus su giovani, innovazione e sviluppo localeDopo Circello al via domani anche a Santa Croce del Sannio il ciclo di incontri Impresa, Valore & Territorio, un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura d’impresa come leva strategica per ... ntr24.tv Buongiorno con la prima pagina de Il Sannio Quotidiano del 1 maggio 2026 Un’altra morte sul lavoro - facebook.com facebook