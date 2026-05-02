Sanità calabrese è bufera sulle sanzioni ai medici di base | il Pd metropolitano chiede chiarezza

Nella regione Calabria, si susseguono le polemiche riguardanti le recenti sanzioni applicate ai medici di medicina generale. Il Partito Democratico metropolitano ha richiesto spiegazioni ufficiali sulla decisione della Regione, che ha inflitto nuove multe e provvedimenti disciplinari ai professionisti del settore. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi rappresentanti politici e operatori sanitari, portando alla ribalta questioni legate alle modalità di applicazione delle sanzioni.

Torna a far discutere la notizia di una nuova ondata di sanzioni che la Regione Calabria ha inferto ai medici di medicina generale. A intervenire è la Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria che esprime “forte preoccupazione”."Una situazione - si legge in una nota- che rischia di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Sanità calabrese nel caos: interrogazione urgente su sanzioni ai medici e tetti di spesaIl Consigliere regionale del Partito democratico Giuseppe Falcomatà annuncia un’interrogazione a risposta immediata nei confronti del presidente... Reggio Calabria, bufera sulle multe ai medici di baseUna bufera giudiziaria e amministrativa si abbatte sui medici di base della provincia di Reggio Calabria, con circa 300 professionisti contestati... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sanità calabrese, è bufera sulle sanzioni ai medici di base: il Pd metropolitano chiede chiarezza; sanità, bufera in asst nord milano: attacco social contro dirigente fials, chieste dimissioni immediate; Ospedale di Spoleto. Presciutti (Pd) non arretra: Fuori dall'emergenza-urgenza. Ed è bufera; Bufera AIA, la denuncia parte da un guardalinee calabrese: Rocchi nel mirino. Cgil Cosenza: «Sanità calabrese tra diritto negato e responsabilità diffuse»COSENZA «C’è un dato che colpisce più di tanti discorsi. In Svizzera, stante a quanto pubblicato nei giorni scorsi su il Fatto Quotidiano, un ragazzo coinvolto nella notte tra il 31 dicembre e il pr ... corrieredellacalabria.it Sanità in Calabria, il Pd: medici di base nel mirrino, non possono essere i cittadini a rimetterci di tasca propriaLa Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria esprime forte preoccupazione per la nuova ondata di sanzioni nei confronti dei medici di medicina generale, emersa anche dagli organi di stampa. strettoweb.com LEGGI LA NOTIZIA -> https://tinyurl.com/mssck2ff - Sanità calabrese nel mirino. Ferdinando Laghi annuncia un esposto alla Corte dei Conti e attacca la gestione ospedaliera: «Così si mette a rischio la salute dei cittadini» #ecodellojonio #Sanità #Calabria # - facebook.com facebook