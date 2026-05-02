San Vincenzo | il mito del ciclismo vintage torna con le 99 Curve

A San Vincenzo torna il mito del ciclismo vintage con l’evento delle 99 Curve, attirando appassionati di tutte le età. Durante la manifestazione, i giovani campioni di freestyle utilizzeranno biciclette d’epoca, mentre i partecipanti potranno esplorare diversi percorsi che attraversano i borghi toscani. L’iniziativa coinvolge sia gli amanti della disciplina che chi desidera scoprire i paesaggi locali in modo originale.

? Cosa scoprirai Come faranno i giovani campioni di freestyle a usare bici d'epoca?. Quali percorsi potrà scegliere ogni ciclista tra i borghi toscani?. Dove troveranno i corridori il ristoro speciale durante il passaggio?. Perché il Bike Show vuole unire generazioni diverse di ciclisti?.? In Breve Sabato 2 maggio ore 14:30 cronosquadre La Principessa con 3 o 6 corridori. Sabato 2 maggio debutto Bike Show con atleti freestyle e ciclisti d'epoca. Domenica 3 maggio partenza ore 9 con percorsi da 30, 50 e 90 km. Sosta a Suvereto durante il SUBER Suvereto Wine Festival per i partecipanti. La Costa degli Etruschi si prepara ad accogliere la settima edizione della 99 Curve il 2 e il 3 maggio, trasformando il sud della Toscana in un museo a cielo aperto su due ruote.🔗 Leggi su Ameve.eu

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