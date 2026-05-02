Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al nuovo snodo stradale a San Candido, modificando il collegamento tra la SS 49 e la SS 52. Il progetto, finanziato con fondi provenienti dalle Olimpiadi, prevede interventi per migliorare la viabilità nella zona. La nuova struttura cambierà le modalità di attraversamento e di circolazione tra le due strade principali della zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico tra la SS 49 e la SS 52?. Perché il progetto è stato finanziato con i fondi delle Olimpiadi?. Quali impatti avrà la nuova rotatoria sulla linea ferroviaria locale?. Quando inizieranno ufficialmente i lavori per il nuovo snodo?.? In Breve Costo di 20 milioni di euro con 19 milioni dai fondi per Milano-Cortina.. Rotatoria da 45 metri e nuovo sottopassaggio ciclabile per la mobilità locale.. Affidamento avviato a febbraio 2026 con firma del contratto prevista in autunno.. Intervento necessario per evitare incidenti stradali e ritardi ai treni in Val Pusteria.. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Federazione ambientalisti Alto Adige, confermando il progetto infrastrutturale dello snodo stradale a San Candido nella Val Pusteria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Candido: il Consiglio di Stato approva il nuovo snodo stradale

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