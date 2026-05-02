Salerno tre candidati in strada | tra nuove liste e periferie

A Salerno, tre candidati si sono presentati in strada, rappresentando nuove liste e coinvolgendo le zone periferiche della città. Tra loro, alcuni sono stati annunciati come esponenti di Salerno Democratica, mentre si discute anche dell’impatto del degrado nella zona di Pastorano sul voto del centrodestra. La campagna elettorale si svolge in un contesto di confronto diretto tra i candidati e le comunità locali.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi esponenti della lista Salerno Democratica?. Come influenzerà il degrado di Pastorano il voto del centrodestra?. Quali soluzioni proporrà Turchi ai residenti di Torrione?. Cosa cambierà per la sicurezza nelle zone collinari di Salerno?.? In Breve Lanocita inaugura Salerno Democratica in corso Garibaldi 175 alle ore 10:00.. Marenghi visita Pastorano con Amedeo Auriemma e Antonietta Quaranta alle ore 15:00.. Turchi incontra i cittadini a Piazza Gian Camillo Gloriosi a Torrione alle 17:30.. Il centrodestra punta su via Fondo Comodo e via Fontana di Genca.. Domani, sabato 2 maggio 2026, la campagna elettorale per il sindaco di Salerno si sposta nelle strade con tre appuntamenti chiave che coinvolgono Lanocita, Marenghi e Turchi tra le ore 10:00 e le 17:30.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, tre candidati in strada: tra nuove liste e periferie Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno, otto candidati sindaci e 21 liste: tutti i candidatiSono 8 i candidati sindaci e 21 le liste presentate presso la commissione elettorale insediata a Palazzo di Città in vista delle elezioni comunali... Amministrative Salerno, tra un mese scade termine per presentazione liste: cinque candidati a sindacoTempo di lettura: 2 minuti“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Amministrative, ecco le liste, otto candidati sindaco a Salerno, tre ad Avellino; Elezioni Comunali 2026 in provincia di Salerno, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggio; Castrovillari al voto: la psicoanalisi dei tre candidati (anzi 4) dopo il primo confronto TV; Comunali Salerno, otto candidati sindaco. De Luca guida sette liste senza il Pd. Amministrative, ecco le liste, otto candidati sindaco a Salerno, tre ad AvellinoSi vota il 24 e 25 maggio in 90 comuni campani, di cui 27 con più di quindicimila abitanti e possibile ballottaggio ... rainews.it Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it Meraviglie d'Italia. . #CAMPANIA - Montano Antilia (Salerno) Campania da vivere - facebook.com facebook Vallo della Lucania ( Salerno) muore a 50 metri dal pronto soccorso: l'avevano appena dimesso x.com